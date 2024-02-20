إعلان

BBC

إذاعة الاحتلال: العملية العسكرية في خان يونس على وشك الانتهاء

01:22 م الثلاثاء 20 فبراير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بي بي سي

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن العملية العسكرية في خان يونس جنوبي قطاع غزة على وشك الانتهاء وذلك نقلا عن تقديرات المؤسسة الأمنية الاسرائيلية التي أفادت من جهة أخرى بمضي أعمال الحفر تحت مجمع ناصر الطبي في خان يونس "بحثا عن أنفاق" وذلك على وقع غارات مستمرة على المدينة.

ويُعد مجمع ناصر الطبي المؤسسة الطبية الأكبر في الجزء الجنوبي من غزة، وثاني أكبر مستشفيات القطاع كله ويقع في الجزء الغربي من خان يونس وقد خرج عن الخدمة في الساعات الماضية بعد حصاره وتطويقه أسبوعا.

وبشأن ما إذا كان يفترض أن تدخل تلك الحرب مرحلة أخرى بالهجوم البري المحتمل على رفح في أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر، ذكرت الإذاعة أن الجيش يقترب خلال الأيام المقبلة من حسم موقف يتعلق بعملية عسكرية وسط انتقادات دولية لأجل إلغاء الخطة تفاديا لوقوع كارثة إنسانية في المدينة التي تكدس فيها النازحون.

من جهة أخرى، أشار موقع "واللا" إلى أن الجيش الإسرائيلي في إطار استعدادته لشن هجوم بري في رفح سيعرض على "الكابينت" مجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في حكومة الحرب هذا الأسبوع خطة العمليات القتالية في المدينة ولإجلاء الفلسطينيين منها.

ونقلت أمس الإثنين وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين توقعاتهم بأن تتواصل الحرب، في حال تم اجتياح رفح، من 6 إلى 8 أسابيع أخرى.

هذا المحتوى من

BBC
جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية العسكرية خان يونس قطاع غزة حرب غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ممثل هولندا بمحكمة العدل: المحتل لا يمكنه فرض أي سيادة على الأراضي المحتلة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان