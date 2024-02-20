الاحتلال يحدد أعداد المصلين المسموح لهم بدخول الأقصى في رمضان

(مصراوي)

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حددت أعداد المصلين الذين سيسمح لهم بالدخول إلى المسجد الأقصى في رمضان.

ونقلت الإذاعة، أن رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، تبنى موقف الأجهزة الأمنية بدخول نحو 50 ألف مصل إلى المسجد الأقصى بدلا من 5 آلاف دعا لها وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، قد تحدث سابقًا أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ قرارها بعد بشأن وضع المصلين خلال شهر رمضان لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل ملتزمة بتدمير حركة حماس حتى في رمضان.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، صرحت عضو الكنيست الإسرائيلي عايدة توما، أن القوات الإسرائيلية بدأت تقليص عدد المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان منذ سنوات.