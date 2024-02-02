المرصد السوري: تجدد القصف الجوي على مواقع في مدينة دير الزور السورية

مصراوي

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، باستهداف قصف جوي لمواقع في مدينة دير الزور شرقي سوريا.

وقال المرصد على موقعه الإلكتروني، إن “طائرات مجهولة المصدر استهدفت مواقع في مناطق الحيدرية والشبلي في بادية الميادين التابعة لمحافظة دير الزور شرقي سوري".

قالت وسائل إعلام سورية، إن انفجارين هزا محيط مدينة الميادين شرق دير الزور من جهة البادية، لافتةً إلى أن طائرات مروحية يرجح أنها أميركية حلقت في أجواء مدينة الميادين.

وأشارت، إلى أن "القصف استهدف مواقع تابعة الى جماعات موالية لايران، دون معرفة الخسائر المادية أو البشرية الناجمة عن القصف".