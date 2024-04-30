إعلام حوثي: غارات أمريكية بريطانية على الحديدة

مصراوي

نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" أن الطيران الأمريكي البريطاني أغار على منطقة رأس عيسى في الحديدة.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن سلسلة هجمات في البحر الأحمر استهدفت عدداً من السفن أمس الاثنين، من بينها سفينة تجارية يونانية، قبالة سواحل اليمن.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان فجر الثلاثاء، بأنّ الحوثيين استهدفوا سفينة "ام في سيكلايدس" (MV Cyclades)، وهي سفينة تجارية يونانية ترفع العلم المالطي، بثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن وبثلاث ضربات بطائرات مسيّرة.

وأوضحت القيادة عبر موقع "إكس"، أنّ "التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات"، مضيفة أنّ "السفينة واصلت طريقها".

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأمن البحري "يو كاي ام تي أو" البريطانية للأمن البحري بأنّ انفجاراً وقع الاثنين في البحر الأحمر "على مقربة" من سفينة كانت على بعد 54 ميلاً بحرياً شمال نحو غرب مدينة المخا في اليمن.

وأضافت الوكالة التي تديرها البحرية الملكية أنّ "السفينة وطاقمها بخير". ثمّ أعلنت في وقت لاحق أنّ عناصر أمن خاص أبلغوها بأنّ "السفينة أُصيبت بأضرار".

وقالت وكالة "أمبري" للأمن البحري إنه من المرجّح أنّ السفينة "استُهدفت أثناء رحلة من جيبوتي إلى جدّة في السعودية".

وأعربت عن اعتقادها بأنّها استُهدفت "بسبب التعاملات التجارية التي يقوم بها مشغّلها مع إسرائيل".