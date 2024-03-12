رويترز: سقوط نحو 11 قتيلًا في غارات أمريكية بريطانية على اليمن

وكالات

أعلنت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن المتحدث باسم الحكومة اليمنية، مقتل 11 على الأقل وإصابة 14 آخرين في غارات أمريكية بريطانية على غرب اليمن.



وحسب وسائل إعلام مقربة من الحوثيين، فإن العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف بـ5 غارات مديرية مجز بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن ما لا يقل عن 11 شخصا قتلوا كما أصيب 14 آخرون في ضربات أمريكية وبريطانية على غرب اليمن مساء الإثنين.

وتأتي هذه الضربات في أعقاب سقوط أول قتلى من المدنيين وغرق أول سفينة منذ أن بدأ الحوثيون في مهاجمة السفن التجارية قبل شهور، كما أنها تتزامن مع أول أيام شهر رمضان.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية، قد قالت مساء الإثنين، إن طيران التحالف الأمريكي البريطاني شن سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة في محافظتي الحديدة، غربي اليمن وصعدة، شمالاً.

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، إن مقاتلات أمريكية وبريطانية "شنت ثلاث غارات جوية على منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة، وشنت غارتين جويتين على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي، وغارة على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، وثلاث غارات على منطقة العرج بمنطقة العرج بمديرية باجل".

وأضافت القناة، أن مقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني، "شنت خمس غارات جوية على منطقة طخية بمديرية مجز".