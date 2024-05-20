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الجنائية الدولية تعتزم إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو والسنوار

02:11 م الإثنين 20 مايو 2024

نتنياهو والسنوار

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وكالات

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن كريم خان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، سيطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وزعيم حماس يحيى السنوار.

وقال خان إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضًا للحصول على أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس محمد دياب إبراهيم المصري، زعيم كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف، وإسماعيل هنية قائد المكتب السياسي.

وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة. ويضع القرار نتنياهو في صحبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بشأن حرب موسكو على أوكرانيا.

مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو يوآف جالانت يحيى السنوار طوفان الأقصى
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