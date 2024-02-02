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BBC

الاحتلال: إنهاء الحرب في غزة لا يعني وقف إطلاق النار في لبنان

06:28 م الجمعة 02 فبراير 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت،

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مصراوي

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إذا كان حزب الله يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة يعني وقف إطلاق النار في لبنان فهو مخطىء.

وأضاف وزير الدفاع، إذا لم نصل إلى وضع يكون فيه سكان الشمال آمنين فلن يتوقف القتال.

كان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قال إن تسريب اجتماعات مجلس الوزراء لم يحدث في تاريخ البلاد.

وأضاف زعيم المعارضة، أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تمتلك الكفاءة، موضحا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير كفء.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء حكومته أنه لا يمكن السماح بوقف الحرب وإطلاق سراح آلاف الفلسطينيين وسحب القوات من قطاع غزة.

وطالب نتنياهو وزراء حكومته خلال اجتماع بعدم الانسحاب من الحكومة لأن هذا سيضر بوحدة إسرائيل.

وفيما سبق نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول في حزب المعسكر الإسرائيلي قوله: إذا توصلنا لانطباع أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض الصفقة لاعتبارات سياسية فسوف ننسحب من الحكومة.

يوآف جالانت حرب غزة جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي

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