وزير الداخلية السلوفاكي يتهم وسائل الإعلام بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء

مصراوي

اتهم وزير الداخلية السلوفاكي ماتوس شوتاي، وسائل الإعلام في بلاده بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو.

وقال وزير الداخلية السلوفاكي: "وسائل الإعلام هي المسؤولة عن محاولة اغتيال روبرت فيكو".

وانتقد وزير الداخلية، المراسلين بسبب زرع هذه الكراهية والتنازل عن مسؤوليتهم الاجتماعية، مضيفا أنه يتعين عليهم وقف هذه الكراهية.

أعلنت وسائل إعلام سلوفاكية أن المشتبه في في محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو، رجل يدعى جوراج سينتولا، وهو رجل يبلغ من العمر 71 عامًا من ليفيتشي، وهي بلدة في غرب سلوفاكيا.

وحسب تقارير إعلامية، فإن المشتبه به امتلك البندقية المستخدمة في إطلاق النار بشكل قانوني وهو قيد الاعتقال لدى الشرطة الآن.

وتعتبر محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا، أول محاولة اغتيال لسياسي كبير في التاريخ الحديث للدولة، والتي انفصلت عن جمهورية التشيك في 1 يناير 1993، ومع ذلك، واجه المسؤولون الحكوميون تهديدات مكثفة بالقتل منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا ووباء فيروس كورونا.

وقالت الحكومة السلوفاكية، إن روبرت فيكو، رئيس وزراء سلوفاكيا الموالي لروسيا، في حالة حرجة بعد إطلاق النار عليه في محاولة اغتيال مساء اليوم الأربعاء.

🚨 🇸🇰 Breaking: Slovakia



The Prime Minister of Slovakia Robert Fico has just been shot in public.



This comes only days after Fico formally & publicly rejected The WHO Global Pandemic Accord ‼️ pic.twitter.com/QIZOgGQCyE