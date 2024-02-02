إعلان

BBC

حماس: أي مفاوضات يجب أن تفضي لإنهاء العدوان وانسحاب جيش الاحتلال من غزة

06:39 م الجمعة 02 فبراير 2024

إسماعيل هنية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال مكتب رئيس حركة حماس، إن إسماعيل هنية أجرى نقاشا مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بشأن مبادرات إنهاء العدوان على قطاع غزة.

وأضاف المكتب، أن هنية والنخالة أكدا على أن أي مفاوضات يجب أن تفضي لإنهاء العدوان وانسحاب جيش الاحتلال وإنجاز صفقة تبادل متكاملة.

كانت صحيفة هآرتس، نقلت عن مسؤول في حزب المعسكر الإسرائيلي قوله: إذا توصلنا لانطباع أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض الصفقة لاعتبارات سياسية فسوف ننسحب من الحكومة.

وفيما سبق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن الدوحة لديها تأكيد إيجابي أولي من حماس، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

ولفت الأنصاري إلى أن اجتماع باريس توصل إلى مقترح تم تقديمه إلى الطرف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الدوحة بانتظار رد حركة حماس عليه.

وأوضح الأنصاري أن أساس مقترح باريس يتعلق بطبيعة الهدنة الإنسانية القادمة وأن العمل مازال جاريا على بعض التفاصيل، مشددا على ضرورة الدفع بشكل قوي لإنهاء الصراع في قطاع غزة.

وأشار الأنصاري إلى أن كلا الطرفين اتفقا على الجوهر الذي يمكن أن يقود الهدنة الإنسانية القادمة، آملا أن يتم الأمر خلال أسابيع.

إسماعيل هنية حركة حماس حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم الجمعة يعود للارتفاع بحلول منتصف التعاملات
لحظة بلحظة.. مباراة نيجيريا وأنجولا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية ..