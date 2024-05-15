سموتريتش: أطالب نتنياهو بأن يُخيّر جالانت بين تنفيذ سياستنا أو الاستقالة

مصراوي

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش، اليوم الأربعاء، إن وزير الدفاع يوآف جالانت يريد إدخال السلطة الفلسطينية لغزة على حساب دماء الجنود الإسرائيليين في إطار مصالحة بين منظمة التحرير وحماس.

وطالب سموتيرتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن يُخيّر جالانت بين تنفيذ سياسة الحكومة أو الاستقالة، مضيفا "أطالب نتنياهو أن يصدر على الفور قرارا يمنع أي دور للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة".

وأشار سموتيرتش، إلى أن جالانت أعلن فعليا دعمه لإقامة دولة فلسطينية كمكافأة لحماس.

وكان جالانت قال إن نهاية العملية العسكرية في غزة تتطلب عملا سياسيا في اليوم الذي يلي الحرب، لافتا إلى أنه يبدو أن هناك اتجاها بفرض سلطة عسكرية ومدنية إسرائيلية في غزة و"هذا أمر خطير".

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه لن يوافق على إقامة حكم عسكري إسرائيلي في غزة، داعيا نتنياهو للإعلان عن أن إسرائيل لن تدير غزة عسكريا ومدنيا.

وشدد جالانت على ضرورة تأسيس حكومة بديلة لحماس في غزة، موضحا أن "للأسف جهودي لإثارة قضية الحكم في غزة بعد الحرب منذ أكتوبر لم تجد استجابة داخل الحكومة الإسرائيلية".

ونوّه جالانت إلى أنه سيعارض حكما إسرائيليا عسكريا في غزة لأنه سيكون دمويا ومكلفا ويستمر لسنوات.