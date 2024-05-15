"نطق بالحقيقة".. وزير إسرائيلي عن تصريحات جالانت بشأن الحكم في غزة

مصراوي

قال الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأربعاء، إن وزير الدفاع يوآف جالانت تحدث بالحقيقة بشأن التخطيط لغزة ما بعد الحرب.

وكان جالانت قال إن نهاية العملية العسكرية في غزة تتطلب عملا سياسيا في اليوم الذي يلي الحرب، لافتا إلى أنه يبدو أن هناك اتجاها بفرض سلطة عسكرية ومدنية إسرائيلية في غزة و"هذا أمر خطير".

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه لن يوافق على إقامة حكم عسكري إسرائيلي في غزة، داعيا نتنياهو للإعلان عن أن إسرائيل لن تدير غزة عسكريا ومدنيا.

وشدد جالانت على ضرورة تأسيس حكومة بديلة لحماس في غزة، موضحا أن "للأسف جهودي لإثارة قضية الحكم في غزة بعد الحرب منذ أكتوبر لم تجد استجابة داخل الحكومة الإسرائيلية".

ونوّه جالانت إلى أنه سيعارض حكما إسرائيليا عسكريا في غزة لأنه سيكون دمويا ومكلفا ويستمر لسنوات.