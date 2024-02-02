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BBC

الشرطة السويدية: نحق بجريمة إرهابية محتملة بعد العثور على عبوة ناسفة عند سفارة إسرائيل

01:22 م الجمعة 02 فبراير 2024

الشرطة السويدية

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مصراوي

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة، أنها تحقق في جريمة إرهابية محتملة بعد العثور على عبوة ناسفة عند السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم قبل أيام.

وكانت شرطة السويد قد عثرت، على جسم مشبوه بالقرب من سفارة إسرائيل بستوكهولم، ويقال إنها عبوة ناسفة.

وأضافت الشرطة أنه تم تدمير العبوة بواسطة فرقة مفرقعات.

بينما اتهمت إسرائيل حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، السبت الماضي، بالتخطيط لمهاجمة سفارتها في السويد، قائلة إن ذلك يأتي في إطار توسيع لعمليات الحركة في أوروبا، حيث أعلنت السلطات إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم الشهر الماضي.

الشرطة السويدية عبوة ناسفة السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم السويد سفارة إسرائيل بستوكهولم

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