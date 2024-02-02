الشرطة السويدية: نحق بجريمة إرهابية محتملة بعد العثور على عبوة ناسفة عند سفارة إسرائيل

مصراوي

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة، أنها تحقق في جريمة إرهابية محتملة بعد العثور على عبوة ناسفة عند السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم قبل أيام.

وكانت شرطة السويد قد عثرت، على جسم مشبوه بالقرب من سفارة إسرائيل بستوكهولم، ويقال إنها عبوة ناسفة.

وأضافت الشرطة أنه تم تدمير العبوة بواسطة فرقة مفرقعات.

بينما اتهمت إسرائيل حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، السبت الماضي، بالتخطيط لمهاجمة سفارتها في السويد، قائلة إن ذلك يأتي في إطار توسيع لعمليات الحركة في أوروبا، حيث أعلنت السلطات إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم الشهر الماضي.