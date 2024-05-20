حوادث من الذاكرة.. سياسيون وشخصيات بارزة لقوا حتفهم في تحطم طائرات

بي بي سي

أعادت حادثة مصرع الرئيس الإيراني ووزير خارجيته إثر سقوط مروحيتهم، حوادث مشابهة إلى الواجهة مرة أخرى، فإبراهيم رئيسي وحسين عبد اللهيان ليسا أول سياسيين معروفين يفقدان حياتهما في حادث مروحية أو طائرة.

وقد تكون الحادثة الأبرز التي لم يمض عليها وقت طويل، تحطم طائرة يفجيني بريجوجين، زعيم مجموعة فاجنر، قرب العاصمة الروسية موسكو في أغسطس الماضي، فما الذي نعرفه عن هذه الحادثة، ومن هم أبرز السياسيين والقادة الذين فقدوا حياتهم في حوادث جوية؟

قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين

توفي بريجوجين مع عشرة أشخاص، منهم عدد من أفراد مجموعته في حادث تحطم طائرة في أغسطس2023، شمالي غرب موسكو.

أثارت الحادثة في حينها جدلًا واسعًا، إذ جاءت بعد شهرين من قيادة بريغوجين ما وُصف بتمرد ضد القوات المسلحة الروسية، والاستيلاء على مدينة روستوف الجنوبية والتهديد بالزحف إلى موسكو.

ولم يشغل -من الناحية الرسمية- بريغوجين أي منصب في روسيا، إلا أنه كان يتمتع بنفوذ وتأثير كبيرين، وكان يُلقب بـ"طباخ بوتين" وعمل في مجال الطعام وتوسعت أعماله بعد إبرام عقود مع جهات حكومية عدة، ثم مع الجيش، إذ وصلت قيمة هذه العقود إلى أكثر من 3 مليارات دولار، وفقا لتحقيق أجرته مؤسسة مكافحة الفساد التي أسسها السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني.

ونفى بريجوجين لسنوات صلته بمجموعة المرتزقة العسكرية فاغنر، إلا أنه ظهر لأول مرة في شرق أوكرانيا عام 2014، لمساعدة الانفصاليين المدعومين من روسيا، ومنذ ذلك الحين شاركت فاجنر في العديد من الصراعات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في سوريا وفي العديد من البلدان في أفريقيا.

الرئيس الباكستاني الأسبق محمد ضياء الحق

توفي الرئيس الباكستاني الأسبق، محمد ضياء الحق، في أغسطس1988 إثر انفجار الطائرة التي كانت تقله قرب مدينة بهاولبور، في حادثة وصفت لوقت طويل أنها ناجمة عن خطأ فني.

وكان عدد من نخبة العسكريين الباكستانيين برفقة ضياء الحق أثناء الحادثة التي قال كثيرون أنها مدبرة، إذ طرحت صحيفة الواشنطن بوست في عدد من المقالات بعد الحادثة، عدة نظريات حول انفجار الطائرة، منها أن تحقيقاً للقوات الجوية الباكستانية أكد أنّ صاروخاً أطلق من الأرض كان قد أصاب الطائرة.

وفي عام 2020 ظهر ابنه محمد إعجاز الحق، في عدد من وسائل الإعلام إن هناك أدلة على وجود متفجرات كانت داخل صناديق مانغو على متن الطائرة.

الملكة علياء الحسين زوجة الملك الأردني الراحل

توفيت الملكة علياء زوجة الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال في فبراير 1977 في حادثة سقوط مروحية كانت تقلّها أثناء عودتها من زيارة تفقُّدية لمدينة الطفيلة جنوبي الأردن.

وتوفي معها آنذاك في ذات الحادث وزير الصحة الأردني وعدد من الوفد المرافق، وبعد 40 يوم من وفاتها، سُمّي المطار الدولي في العاصمة عمان باسمها، وما زال حتى يومنا هذا.

علياء الحسين هي الزوجة الثالثة للملك الأردني الراحل، ووالدة كل من الأمير علي بن الحسين الذي يشغل الآن منصب رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، والأميرة هيا بنت الحسين.

الرئيس العراقي الأسبق عبد السلام عارف

توفي الرئيس العراقي الأسبق، عبد السلام عارف، في أبريل 1966 عن عمر ناهز 45 عاماً في حادث تحطم مروحية جنوبي البلاد بالقرب من مدينة البصرة.

وكان عارف في زيارة تفقدية مع عدد من وزرائه ومرافقيه قبل الحادث الذي وصفه كثيرون بالغامض، وتوفي كل من كان في المروحية.

خلف عبد السلام عارف شقيقه عبد الرحمن الذي تولى رئاسة البلاد لمدة عامين قبل أن يُجبرعلى التنحي ومغادرة البلاد.