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فيديو.. العثور على هدية خامنئي إلى رئيس إيران بجانب الطائرة المنكوبة

08:24 م الإثنين 20 مايو 2024

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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عثرت فرق الإنقاذ الإيرانية على خاتم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي في مكان سقوط الطائرة الهليكوبتر المنكوبة.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فإن الخاتم الذي عثرت عليه فرق الإنقاذ هو هدية من المرشد الأعلى في إيران آية الله خانمنئي، إلى الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أنه من المقرر إقامة مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في إيران غدا الثلاثاء، بعدما لقيا حتفهما في تحطم مروحية.

وقالت وكالة الأنباء، إن المراسم سوف تقام في شمال غرب البلاد في مدينة تبريز في الصباح، يليها مراسم في مدينة قم، ولم يُعلن بعد عن موعد جنازات السياسيين الراحلين. وسوف يتم دفن رئيسي في مسقط رأسه مشهد.

ولقي رئيسي وأمير عبد اللهيان حتفهما أمس الأحد، في تحطم مروحية على متنها سبعة أشخاص آخرين، وسط ضباب كثيف في منطقة جبلية فوق محافظة أذربيجان الشرقية خلال العودة من اجتماع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

خاتم الرئيس الإيراني هدية خامنئي إلى رئيس إيران الطائرة المنكوبة فرق الإنقاذ الإيرانية طائرة الرئيس الإيراني
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