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BBC

"الناتو" يحتفل بانضمام السويد إلى التحالف بمراسم رفع العلم

03:05 م الإثنين 11 مارس 2024

السويد

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بروكسل - (د ب أ)

احتفل حلف شمال الأطلسي "الناتو" بانضمام السويد إلى الحلف اليوم الاثنين بمراسم رفع العلم في صباح بارد وممطر في بروكسل.

وقال الأمين العام ينس ستولتنبرج في مقر الحلف، متحدثا إلى جانب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون: "لقد اتخذت السويد مكانها الصحيح على طاولة حلف شمال الأطلسي".

وبعد انضمام السويد ارتفع عدد أعضاء الحلف الغربي إلى 32 عضوا، وأصبحت السويد الآن محمية بموجب المادة الخامسة من ميثاق الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي، بعد خروجها على تقليد دام مائتي عام من عدم الانحياز.

وكانت كل من فنلندا والسويد قد طلبتا الانضمام إلى التحالف في مايو 2022، في أعقاب الغزو الشامل الذي قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا في فبراير من ذلك العام.

وحذرت روسيا بالانتقام من انضمام فنلندا والسويد للتحالف بتوجيه تهديدات غامضة.

وقال كريسترسون "لا ينبغي لنا أن نكون ساذجين، وأعتقد أننا أصبحنا أكثر وعيا بالمخاطر التي تشكلها علينا (روسيا) الآن أكثر من أي وقت مضى. لذا، عليك ببساطة أن تظل في حالة تأهب".

السويد حلف شمال الأطلسي الناتو انضمام السويد للناتو

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