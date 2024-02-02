مقتل مستشار إيراني في هجوم إسرائيلي استهدف جنوب دمشق بسوريا

مصراوي

أعلنت وكالة مهر الإيرانية، مقتل المستشار العسكري الإيراني سعيد علي دادي في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف جنوبي دمشق فجر اليوم.

وفيما سبق أعلن الجيش السوري أنه "أسقط عدداً من الصواريخ الإسرائيلية" التي أطلقت من هضبة الجولان واستهدفت جنوب دمشق، الجمعة، وفق ما صرح مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية (سانا).

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي، وسط أنباء عن سماع دوي أنباء في محيط دمشق في وقت سابق خلال الليل.

ومنذ الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر، صعدت إسرائيل ضرباتها على أهداف الجماعات المدعومة من إيران في سوريا وقصفت أيضاً الدفاعات الجوية للجيش السوري وبعض القوات السورية.