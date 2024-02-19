"سيرك إعلامي دون قيمة".. أول تعليق من إسرائيل على بيان فلسطين في لاهاي

مصراوي

أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا يدين ما وصفته بـ"الادعاءات الباطلة" التي وردت عن السلطة الفلسطينية في لاهاي بشأن " الحكم الإسرائيلي في الضفة الغربية".

واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما قالته السلطة الفلسطينية بأنها "مشوهه للواقع" على حلبة "سيرك إعلامي بدون قيمة"، لتطالب الانتقادات أيضا على محكمة العدل الدولية.

وبدأت المحكمة اليوم الإثنين جلسات استماع وتنعقد لمدة أسبوع بحضور ممثلي أكثر من 50 دولة، وذلك في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022 الحصول منها على رأي قانوني بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وهي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

واتهمت الخارجية الإسرائيلية السلطة بأنها ساقت اتهامات مغلوطة أمام المحكمة اليوم الإثنين وكذلك بـ”السعى لتحويل الصراع الذي ينبغي حله من خلال المفاوضات المباشرة ودون إملاءات خارجية إلى معركة قانونية أحادية الجانب وغير سليمة من أجل تغليب وجهة النظر المحملة بالتشويه والتطرف”.