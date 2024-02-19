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BBC

مكتب نتنياهو: إسرائيل لا تعترف بالنقاشات الجارية بمحكمة العدل

06:04 م الإثنين 19 فبراير 2024

بنيامين نتنياهو

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(مصراوي)

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، إن إسرائيل لا تعترف بشرعية النقاشات الجارية في محكمة العدل الدولية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وأضاف مكتب نتنياهو، أن النقاشات الجارية في محكمة العدل بشأن شرعية الاحتلال هدفها هو ضرب حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأفاد مكتب نتنياهو، أن إسرائيل تتواصل صد الاجتماعات الجارية في محكمة العدل الدولية بلاهاي، والتي وصفها بأنها جزء من المحاولة الفلسطينية لإملاء نتائج التسوية السياسية دون مفاوضات.

وتعقد محكمة العدل الدولية جلسة، حيث ستقدم أكثر من 50 دولة مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

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