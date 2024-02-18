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BBC

بوريل: الضفة الغربية "عقبة رئيسية" أمام حل الدولتين

04:07 م الأحد 18 فبراير 2024

جوزيب بوريل

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بي بي سي

اعتبر منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الوضع في الضفة الغربية يشكل عقبة رئيسية أمام إيجاد حل طويل الأمد للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال بوريل، اليوم الأحد، في الدورة الـ60 لمؤتمر ميونخ الأمني: "الضفة الغربية هي حجر العثرة الحقيقي أمام حل الدولتين".

وتابع "الضفة الغربية على صفيح ساخن..وقد نكون على وشك أن نشهد انفجارا أكبر من كل ما سبقه".

جدير بالذكر أن نحو 490 ألف إسرائيلي يستوطنون الضفة الغربية صغيرة المساحة، التي احتلتها إسرائيل منذ 1967، ويسكن هؤلاء في عشرات المستوطنات التي عملت حكومات الاحتلال المتعاقبة على التوسع في بنائها وتعترف بها وتضفي شرعية عليها وعملت على تقديم الحوافز والتسهيلات لتشجيع انتقال الإسرائيليين رغم أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وقد سجلت حوادث عنف متكررة من جانب هؤلاء المستوطنين ضد الفلسطينيين خلال حرب غزة الحالية.

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BBC
جوزيب بوريل الضفة الغربية حل الدولتين إسرائيل فلسطين

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