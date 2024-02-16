البيت الأبيض: روسيا تعمل على تطوير قدرات مضادة للأقمار الصناعية

موسكو- (د ب أ)

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، مساء الخميس، أن روسيا تعمل على تطوير قدرات عسكرية لاستخدامها ضد الأقمار الصناعية في الفضاء، لكنه ترك طبيعة التهديد المحددة مفتوحة.

وتابع : "على الرغم من أنني مقيد بحجم ما يمكنني كشفه حول الطبيعة المحددة للتهديد، إلا أنني أستطيع أن أؤكد أنه مرتبط بالقدرة المضادة للأقمار الصناعية التي تطورها روسيا".

وأضاف "أريد أن أكون واضحا في الوقت الحالي بشأن أمرين. أولا، هذه ليست قدرة في الخدمة تم نشرها. وعلى الرغم من أن سعي روسيا للحصول على هذه القدرة بالذات أمر مثير للقلق، إلا أنه لا يوجد تهديد مباشر لسلامة أي شخص".

وقال:"نحن لا نتحدث عن سلاح يمكن استخدامه لمهاجمة البشر أو التسبب في دمار مادي على الأرض، ومع ذلك، فإننا نراقب هذا النشاط الروسي عن كثب وسنواصل أخذه بجدية".

وأشارت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، بما في ذلك نيويورك تايمز، وإيه بي سي، وفوكس نيوز، إلى الأهداف النووية الروسية في الفضاء والتي يمكن أن تشكل تهديدا للأمن الوطني والدولي.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، رفضت موسكو المزاعم حول تطوير روسيا أسلحة نووية لنشرها في الفضاء، ووصفت تلك المزاعم بأنها "خدعة" لتمرير قانون المساعدات لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، "من الواضح أن البيت الأبيض يحاول دفع الكونجرس الأمريكي لإقرار قانون لتقديم الأموال (لأوكرانيا) بكل أنواع الحيل والخدع"، حسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

وكان المتحدث باسم الكرملين يشير إلى القانون المتنازع عليه الذي يوفر الأموال لأوكرانيا والذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الأسبوع الجاري، لكن لا يزال يتعين أن يوافق عليه مجلس النواب، حيث يتمتع الحزب الجمهوري بأغلبية ضئيلة.

ويعارض ممثلو اليمين في الحزب الجمهوري بشكل متزايد تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ودعا النائب الجمهوري البارز في الكونجرس الأمريكي، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، مايك تيرنر، الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء إلى رفع السرية عن معلومات غير محددة للسماح للقادة السياسيين وحلفاء الولايات المتحدة بمناقشة التهديد علانية.

ورفض كيربي مطالب تيرنر، مشيرا إلى أن وكالات الاستخبارات لديها "مخاوف جدية" بشأن نشر معلومات بالغة الأثر.

وأضاف أن الرئيس "أمر بسلسلة من الإجراءات الأولية بما في ذلك إحاطات إضافية لقادة الكونجرس والتواصل الدبلوماسي المباشر مع روسيا ومع حلفائنا وشركائنا أيضا ومع الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم التي لديها مصالح ذات صلة".

وفي الوقت ذاته، دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى الوضوح.

وقال بيستوريوس، يوم الخميس، على هامش اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل: "وفقا لمعرفتي، هذه التقارير جديدة جدا جدا، على الأقل، بالنسبة لي"، وأشار إلى أنه سوف يتم التحدث بشأنها مع الشركاء.

وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها في أوروبا بخطط موسكو النووية في الفضاء. وقالت المصادر للصحيفة إن مثل هذه القدرات الروسية الجديدة لا تزال قيد التطوير ولم تدخل الخدمة بعد.

وحذر بيستوريوس من إعطاء إجابات متسرعة أو الاعتقاد بأن لديه أي إجابات، وقال: "علينا دراسة الأمر، ونحتاج إلى استيضاح المسائل الفنية ورؤية العواقب الناتجة عنه".

وأبدى وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس ملاحظة مماثلة خلال اجتماع بروكسل.

وقال شابس: "لا أعلق بشكل محدد على هذا التقرير، ولكننا نعلم أن الخصوم سيبحثون دائما عن طرق جديدة لشن الحرب، وإن الفضاء يمثل جبهة كبيرة، والانترنت يمثل جبهة كبيرة، ولهذا السبب يتعين علينا أن نكون أقوياء، ولهذا السبب يتعين علينا أن نكون مستعدين. ولهذا السبب، فإن حلف شمال الأطلسي موجود، ويجب أن يكثف جهوده".

يشار إلى أن الأبحاث المتعلقة بالأسلحة النووية في الفضاء لا تجرى فقط في روسيا، ولكن أيضا في أوروبا والولايات المتحدة.