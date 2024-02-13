وول ستريت جورنال: إسرائيل وحماس تختلفان حول مدة وقف إطلاق النار بغزة

مصراوي

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم، إن إسرائيل وحماس تختلفان حول مدة وقف إطلاق النار الذي تريد له إسرائيل أن يكون مؤقتا.

وتابعت وول ستريت جورنال عن مسؤولين، أن قرار إسرائيل إرسال فريق لمحادثات اليوم جاء بعد أن زاد الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغطه على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفيما سبق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن وفدا إسرائيليا يرأسه رئيس الموساد ديفيد برنياع توجه إلى القاهرة، للمشاركة في الاجتماع الأمني لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وتستضيف مصر جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة بالتنسيق مع شركاء دوليين للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.