نادرة الحدوث| سيول عارمة تضرب الإمارات.. والدولة تتخذ إجراءات عاجلة

كتب- محمود عبدالرحمن:

خلال الساعات الماضية، شهدت عدد من المناطق بدولة الإمارات، حالة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة تحولت إلى سيول في عدد كبير من الطرقات بأنحاء البلاد، ما تسبب في توقف خدمات التوصيل المنزلي واتخاذ الحكومة مجموعة من القرارات.

وأصدرت الحكومة عقب توقع حالة الطقس السيئة نهاية الأسبوع الماضي، قرارا بإعلان اليوم الاثنين يوم عمل عن بعد، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، على أن يستثنى من القرار الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

ووجهت وزارة التربية الإماراتية أن يكون اليوم الاثنين، يوم دراسة عن بعد في جميع مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، منوهة أن للجامعات الخاصة تقدير الوضع حسب المناطق والظروف بما يراعي مصلحة الطلبة ومتطلبات الدراسة".

📍مشاهد من عاصفة البرد القوية 😱

في مدينة العين #الامارات 🇦🇪 pic.twitter.com/9qBXkT17om — طقس (@tqqs) February 12, 2024

ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص، اتباع المرونة في عمل موظفيها"، مؤكدة أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها، والحرص على صحة وسلامة العمال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيديوهات وثقت حالة التقلبات الجوية في مدينة العين الإماراتية والتي وصفها البعض بـ"نادرة الحدوث"، وسقوط كثيف للأمطار على شكل ثلوج تحولت إلى سيول، ما تسبب في غرق العديد من السيارات.

ومن المتوقع أن تستمر تلك الأمطار حتى غدا الثلاثاء، وذلك بحسب ما نقلته بعض التقارير المحلية. وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في دولة الإمارات، اليوم، تنبيها باللون البرتقالي، يحذر السكان من أحوال جوية صعبة حتى المساء في عدد من المناطق.