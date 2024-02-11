بايدن لنتنياهو: العملية العسكرية برفح يجب ألا تستمر دون خطة لتأمين النازحين

بي بي سي

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وقال البيت الأبيض إن بايدن ونتنياهو ناقشا الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، واتفقا على البقاء على اتصال وثيق حول هذا الموضوع

وأكد بايدن مجدداً وجهة نظره بأن العملية العسكرية في رفح لا ينبغي أن تستمر دون خطة .لضمان سلامة مليون شخص يعيشون هناك.