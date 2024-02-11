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BBC

بايدن لنتنياهو: العملية العسكرية برفح يجب ألا تستمر دون خطة لتأمين النازحين

08:52 م الأحد 11 فبراير 2024

بايدن

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بي بي سي

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وقال البيت الأبيض إن بايدن ونتنياهو ناقشا الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، واتفقا على البقاء على اتصال وثيق حول هذا الموضوع

وأكد بايدن مجدداً وجهة نظره بأن العملية العسكرية في رفح لا ينبغي أن تستمر دون خطة .لضمان سلامة مليون شخص يعيشون هناك.

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BBC
جو بايدن الرئيس الأمريكي نتنياهو المساعدات الإنسانية العملية العسكرية في رفح الأسرى الإسرائيليين حماس أخبار BBC

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