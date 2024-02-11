"لن يحصلوا على الحماية من روسيا".. ترامب يوجه رسالة إلى شركاء الناتو

واشنطن - (د ب ا)

أظهرت بيانات صادرة عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه قال إن شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذين لا يوفون بالتزاماتهم المالية لن يحصلوا على الحماية من روسيا في حال تم إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب، الذي يقود حملته الانتخابية في ساوث كارولينا قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 24 فبراير الجاري، إنه أخبر أعضاء الناتو أنهم يتعين عليهم دفع الأموال.

وقال ترامب" قلت على الجميع أن يدفع، هم قالوا إذا لم ندفع، هل ستظل أمريكا تقوم بحمايتنا؟ قلت بالطبع لا ، لم يستطيعوا تصديق الإجابة".

وأدان البيت الأبيض تصريحات ترامب على الفور.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض اندرو بايتس في بيان أمس السبت" التشجيع على غزو أقرب حلفائنا من جانب أنظمة قاتلة أمر مروع و مختل- كما أنه يعرض الأمن القومي الأمريكي والاستقرار العالمي واقتصادنا للخطر".

وأعرب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج خلال آخر زيارة يقوم بها لواشنطن عن مخاوفه من أن يعرض فوز ترامب في الانتخابات مستقبل الناتو للخطر.