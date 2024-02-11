هآرتس: إسرائيل تدرس محاكمة ناشطي حماس دون إجراءات جنائية

(مصراوي)

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يدرس محاكمة ناشطي حركة حماس الذي اعتقلهم في الـ7 من أكتوبر، من خلال محكمة خاصة ودون إجراءات جنائية.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن ناشطي حركة حماس يواجهون احتمالية السجن مدى الحياة، مع تضمن الاقتراح أيضًا محاكمة ناشطي حماس دون الاستماع إلى شهود.

وتستعد قوات الاحتلال الإسرائيلي، لشن عملية عسكرية برية على منطقة رفح جنوب قطاع غزة، والتي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو في وقت سابق منطقة آمنة يستطيع الفلسطينيين في غزة اللجوء إليها، وذلك في سبيل ملاحقة مقاتلي حركة حماس في رفح التي تزعم إسرائيل أنهم يتركزون فيها.