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الدفاعات الجوية الروسية تدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

10:16 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلجورود وروستوف وأستراخان.

وقال البيان "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 13 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و3 فوق أراضي مقاطعة روستوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة أستراخان".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

وزارة الدفاع الروسية تدمير طائرات مسيرة حرب روسيا واوكرانيا
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