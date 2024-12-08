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جيش الاحتلال: نقاتل على 4 جبهات بغزة والضفة ولبنان وسوريا

06:44 م الأحد 08 ديسمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

نقلت هيئة البث عن رئيس الأركان الإسرائيلي قوله، إن الجيش يقاتل على 4 جبهات بغزة والضفة ولبنان وبدءا من الليلة في سوريا أيضا.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي حذر 5 بلدات في جنوب سوريا داعيا سكانها لملازمة منازلهم حتى إشعار آخر، في ظل سيطرته على منطقة جبل الشيخ لإقامة منطقة عازلة بعد انسحاب الجيش السوري من المنطقة.

وأعلنت الفصائل المسلحة السورية سيطرتها على العاصمة السورية دمشق بعد معارك عنيفة، وفرار الرئيس السوري بشار الأسد إلى وجهة غير معلومة.

وأصدرت المعارضة بيانًا مقتضبًا عبر التلفزيون الرسمي أكدت فيه انهيار النظام بشكل كامل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة لبنان سوريا الضفة الغربية
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