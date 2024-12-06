غارة إسرائيلية على معبر العريضة الحدودي شمال لبنان مع سوريا

بيروت- (د ب أ)

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة فجر اليوم الجمعة استهدفت معبر العريضة الحدودي بين لبنان وسوريا في عكار شمال لبنان.

وبحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا، على معبر العريضة الحدودي في عكار، ما أدى الى أضرار في البنية التحتية وانقطاع الطريق بين لبنان وسوريا مجدداً بعد عملية تأهيل للجسر.

وسُجل صباح اليوم، تحرك لآليات ودبابات الجيش الإسرائيلي داخل بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.

وتعرضت البلدة ليلا، لعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة، نفذها جنود الجيش الإسرائيلي، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام".

يذكر أن كل من الولايات المتحدة وفرنسا ساهمتا بترتيب اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، وفق لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

ودخل قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر الماضي.

وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ الأربعاء الماضي بشكل يومي.





