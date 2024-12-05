مدير الشاباك السابق: نتنياهو طلب مني استخدام سلطاتي للتجسس على المسؤوليين

(مصراوي)

كشف مدير الشاباك السابق يورام كوهين، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب منه استخدام "القدرات الخاصة" لجهازه لمراقبة المسؤولين رفيعي المستوى.

وبحسب كوهين، في تصريحاته للإذاعة العامة فإن الطلب يتعلق بمشروع استراتيجي حساس يضم مئات الأشخاص داخل الجيش الإسرائيلي والموساد ووكالات أخرى.

وبحسب ما ورد، طلب نتنياهو، خوفًا من التسريبات، زيادة مراقبة جميع من يحملون السر، بما في ذلك رئيس الأركان ومدير الموساد آنذاك.

وقال كوهين "طلب مني رئيس الوزراء استخدام أدواتي ومراقبة أي شخص في السر من قبل الشاباك"، وأضاف كوهين أنه رفض القيام بذلك، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك شبهة محددة حول شخص معين، ولم يكن من المناسب بالنسبة له مراقبة جميع زملائه.

وتابع كوهين ،نه تم التوصل إلى حل بديل في نهاية المطاف، وهو إسناد المهمة إلى إدارة الأمن بوزارة الدفاع، وهي منظمة ذات قدرات تنصت محدودة أكثر من الشاباك، موضحًا أنه لم يكن يرغب في أن يجد الشاباك نفسه "يراقب مجتمع الاستخبارات بدلاً من إلقاء القبض على الإرهابيين والجواسيس".

من جانبه رد ديوان نتنياهو، باتهام كوهين بالمشاركة في "حملة سياسية" وخلق "قضية ملفقة" ضد رئيس الوزراء.