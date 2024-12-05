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بعد اعتراف تل أبيب.. حماس تحمل الاحتلال مسؤولية مقتل أسرى إسرائيليين

11:12 ص الخميس 05 ديسمبر 2024

حركة حماس

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(مصراوي)

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، إن اعتراف جيش الاحتلال بمسؤوليته عن مقتل 6 أسرى إسرائيليين يؤكد صحة روايتها وبطلان رواية الاحتلال.

وحملت حركة حماس، مسؤولية ما حدث للأسرى الإسرائيليين.

وأضافت حماس، أن مقتل مزيد من الأسرى الإسرائيليين على يد جيشهم يؤكد فشل نظرية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحرير الأسرى بالقوة.

وقالت حركة حماس، إن نتنياهو مسؤول بشكل مباشر عن مقتل عشرات الأسرى بسبب إفشاله التوصل لاتفاق.

وأفادت حماس، أنه لا يوجد بديل عن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وتحقيق صفقة تبادل الأسرى.

حركة حماس مقتل أسرى إسرائيليين جيش الاحتلال
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