البرهان: أبشّر السودانيين الشرفاء بأن ساعة النصر والحسم قد اقتربت

وكالات

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إن ما يشاع عن وجود مجاعة محض افتراء القصد منه التدخل في الشأن السوداني.

وأضاف البرهان: "أبشّر المواطنين الشرفاء بأن ساعة النصر قد اقتربت ووقت الحسم قد أزف"، مؤكدا أن الأوضاع لا يمكن أن تعود كما كانت عليه في 15 أبريل.

وأشار البرهان، إلى أن التلاحم الشعبي الغير مسبوق مكّن الجيش السوداني من السير على طريق النصر الحاسم.