أمريكا تكتشف اختلاس أكثر من ربع تريليون دولار خلال جائحة كورونا

وكالات

تم اختلاس أكثر من ربع تريليون دولار في الولايات المتحدة من المساعدات الحكومية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أكده تقرير للكونجرس تم نشره بعد تحقيق استمر عامين.

وحسب التقرير الذي نشرته لجنة كوفيد الفرعية التابعة للجنة الرقابة بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي: "تسبب المحتالون بضرر لدافعي الضرائب الأمريكيين، وصلت قيمته إلى أكثر من 191 مليار دولار من خلال استغلال نظام التأمين الفيدرالي ضد البطالة واستخدام المعلومات الشخصية للمواطنين".

وتمت سرقة واختلاس نحو 64 مليار دولار أخرى من المال العام في الولايات المتحدة من قبل المحتالين والمجرمين الذين استغلوا ما يسمى ببرنامج حماية الراتب، والذي قدمت فيه الحكومة المساعدة المالية للأمريكيين على شكل قروض يمكن شطبها في حال تم استخدام هذه الأموال للتعويض عن الصعوبات الناجمة عن الوباء، وفقًا لما أورده التقرير.

كما أوضح تقرير الكونجرس الأمريكي، "فقدان" 200 مليون دولار أخرى، بسبب عدم كفاية الرقابة على دعم الشركات الصغيرة.