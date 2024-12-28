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القسام: اقتحمنا نقطة عسكرية إسرائيلية شرقي جباليا وأوقعنا جنودها جرحى وقتلى

07:36 م السبت 28 ديسمبر 2024

كتائب القسام

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وكالات

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، إن عناصرها اقتحموا نقطة عسكرية إسرائيلية شرقي جباليا واشتبكت مع جنود الاحتلال بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية وأوقعتهم قتلى وجرحى.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن سلاح الجو نجح في اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه القدس وجنوب إسرائيل.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن الصواريخ أطلقت على إسرائيل من بيت حانون رغم عمليات الجيش المتكررة بالمنطقة خلال الحرب، لافتة إلى أن تقديرات الجيش تظهر أن حماس لديها مزيد من الصواريخ القادرة على الوصول لتل أبيب والقدس.

وأكدت القناة العبرية، أن إطلاق الصواريخ من بيت حانون شكل عنصر مفاجأة خصوصا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتاحها مرارا وتكرارا.

ونقل موقع "والا" العبري عن مصادر بقيادة المنطقة الجنوبية، قوله إن لدى حركات المقاومة بغزة مزيد من الصواريخ متوسطة المدى، مؤكدا أنها تبذل جهودا لترميم قدراتها الصاروخية.

اقتحام نقطة عسكرية الاحتلال الإسرائيلي كتائب القسام
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