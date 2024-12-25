رسميا.. النسر الأصلع يُصبح الطائر الوطني في الولايات المتحدة

وكالات

حصل النسر الأصلع، الذي ظل رمزا لقوة الولايات المتحدة لأكثر من 240 عاما، على تكريم الثلاثاء، إذ أصبح رسميا الطائر الوطني للبلاد.

ووقع الرئيس جو بايدن، على تشريع أرسله إليه الكونجرس يعدل قانون الولايات المتحدة وجعل النسر الأصلع، المألوف لدى الكثيرين بسبب رأسه الأبيض ومنقاره الأصفر وجسمه البني، كطائر وطني.

وظهر النسر الأصلع على "الختم العظيم" للولايات المتحدة، الذي يستخدم في الوثائق الرسمية، منذ عام 1782، عندما تم الانتهاء من التصميم.

ويتكون الختم من النسر وغصن زيتون وسهام ودرع يشبه العلم وشعار وكوكبة من النجوم.

وفي العام نفسه حدد الكونجرس النسر الأصلع كشعارا وطنيا، إذ تظهر صورته في مجموعة من الأماكن، بدءا من الوثائق والعلم الرئاسي إلى الشارات العسكرية والعملة الأمريكية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.