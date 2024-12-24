غرق سفينة شحن روسية في البحر المتوسط وفقدان 2 من طاقمها

موسكو- (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الشحن الروسية "يورسا ميور" تحطمت وغرقت في البحر الأبيض المتوسط، وغرق اثنين من أفراد طاقمها فيما جرى إنقاذ 14.

وقالت الخارجية - في بيان اليوم الثلاثاء أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أن سفينة الشحن الروسية Ursa Mayor غرقت في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط بعد انفجار في غرفة المحرك، وتم إنقاذ 14 شخصًا من أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 شخصًا (تم تسليمهم بواسطة خدمة الإنقاذ إلى ميناء قرطاجنة في مورسيا)، و2 مفقودين".

وأشارت إلى أن عدة سفن كانت موجودة في نفس المنطقة شاركت في جهود الإنقاذ، وفي وقت لاحق انضمت سفينة الإنقاذ الإسبانية كلارا كامبوامور وزورق دورية تابع للبحرية الإسبانية إلى عملية البحث.

وغادرت السفينة - التي ترفع العلم الروسي - سان بطرسبورج قبل 12 يوما، وكانت متجهة إلى ميناء فلاديفوستوك؛ حيث كان من المفترض أن تصل خلال 22 يناير القادم .