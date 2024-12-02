وزير الخارجية الإيراني يتهم إسرائيل بالوقوف وراء دعم المسلحين في سوريا



(مصراوي)

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاثنين، إن إيران وتركيا متفقتان على وجوب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف استهداف المدنيين.

وأفاد عراقجي، أن الكثير من المشاكل في المنطقة ناشئة عن التدخل الأجنبي والاحتلال الإسرائيلي وعدم الاكتراث بحقوق الفلسطينيين، مؤكدًا على اتفاق إيران مع تركيا بشأن استكمال مسار أستانا.

وبالنسبة للوضع في سوريا، قال وزير الخارجية الإيراني، إن المنظمات التكفيرية نشطت مرة أخرى في شمال سوريا، مؤكدًا أن أصبحت تهدد أمن واستقرار سوريا.

وأكد عراقجي، على دعم إيران الكامل للحكومة والشعب السوري، معربًا عن اعتقاده في تورط إسرائيل بنشاط الفصائل المسلحة في سوريا.

وقال عراقجي، إن المنظمات الإرهابية تحدث حالة من عدم الأمن والاستقرار وتؤدي لمقتل المدنيين السوريين، مطالبا الجميع بعدم تجاهل الدور الصهيوني في الحرب الأهلية في سوريا.

وصرح وزير الخارجية الإيراني، أن أجرى مشاورات على مستوى جيد مع نظيره التركي هاكان فيدان، مؤكدا اتفاق إيران مع تركيا على مضي سوريا قدما نحو السلام والاستقرار والحفاظ على وحدة أراضيها.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى وجود بعض نقاط الخلاف مع تركيا، مضيفا في الوقت ذاته أن سيتم التشاور من أجل الوصول لحلول.