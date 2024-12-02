وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرازيلي جهود تقديم الدعم الإنساني العاجل للشعب الفلسطيني

القاهرة- (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا، جهود تقديم الدعم الإنساني العاجل للشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة، وضرورة تعزيز التنسيق الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة بالقاهرة.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتكاتف الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتناول اللقاء أيضًا العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والبرازيل التي تشهد تطورًا متصاعدًا، والتي عكسها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في نوفمبر الماضي، على هامش قمة مجموعة العشرين، وتوقيع وثيقة "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستكشاف فرص جديدة تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي في إفريقيا.