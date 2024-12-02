سنتكوم: أفشلنا هجمات للحوثيين على مدمرتين أمريكيتين وسفن في خليج عدن

وكالات

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم، أن قواتها أفشلت هجمات للحوثيين على مدمرتين أمريكيتين وسفن تحمل العلم الأمريكي في خليج عدن، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت سنتكوم في بيان على حسابها الرسمي في موقع "إكس": اليوم الاثنين، نجحت المدمرتان الأمريكيتان "يو إس إس ستوكديل ويو إس إس أوكين" في التصدي لمجموعة من الأسلحة التي أطلقها الحوثيون أثناء عبورهما المدمرتين خليج عدن.

وأضاف البيان: في الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، كانت المدمرتان ترافقان 3 سفن تجارية مملوكة ومدارة من قبل الولايات المتحدة وترفع العلم الأمريكي، ولم تسفر الهجمات عن وقوع إصابات أو أضرار لأي سفن مدنية أو بحرية أمريكية.

وتابع البيان: تمكنت المدمرتان من هزيمة 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن و3 مسيرات، وصاروخ كروز مضاد للسفن.

واختتم البيان: تعكس هذه الإجراءات الالتزام المستمر لقوات القيادة المركزية الأمريكية بحماية الأفراد الأمريكيين والشركاء الإقليميين والشحن الدولي ضد هجمات الحوثيين المدعوميين من إيران".

كانت جماعة "أنصار الله" الحوثية أعلنت في بيان مساء الأحد، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرة أمريكية و3 سفن إمداد تابعة للقوات الأمريكية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان مصور: "نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت مدمرة أمريكية و3 سفن إمداد تابعة للجيش الأمريكي".

وذكر المتحدث العسكري أنهم استهدفوا "سفينة "Stena impeccable" وسفينة Maersk" Saratoga" وسفينة "Liberty Grace".

وأفاد أن العملية نفذت بـ16 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة في البحر العربي وخليج عدن، مؤكدا أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.