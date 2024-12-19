بعد وقف استقبال نفط إيران.. أكبر مصفاة في سوريا تتوقف عن العمل

وكالات

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، الخميس، أن مصفاة بانياس النفطية السورية، التي تعد أكبر مصفاة في سوريا، أوقفت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران والذي كان يشكل الغالبية العظمى من واردات البلاد.

وقال مدير عام أكبر مصفاة نفط في سوريا، إبراهيم مسلم، لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن المصفاة توقفت عن استقبال الخام من إيران الذي كان يشكل في السابق الغالبية العظمى من مدخلات البلاد، موضحا أن 90% من النفط الخام في البلاد كان يأتي من إيران قبل سقوط بشار الأسد.

وأضاف مسلم أن مصفاة بانياس، التي تكرر ما بين 90 ألفًا و100 ألف برميل من الخام يوميًا، أنتجت آخر دفعة من البنزين يوم الجمعة، بعد سقوط الرئيس السابق المدعوم من إيران بشار الأسد.

وتابع: "نحن نقوم فقط بأعمال الصيانة التي تستغرق وقتًا قصيرًا حتى نكون مستعدين عندما يتوفر النفط الخام".

وقال مسلم إن أعضاء القيادة السورية الجديدة، التي تضم شخصيات من حكومة الإنقاذ التي حكمت جيبًا للمعارضة في شمال غرب سوريا لسنوات، أخبروه أنهم يتوقعون رفع العقوبات عن البلاد، ما يسمح لسوريا باستيراد النفط من مصادر غير إيرانية وتمكين المصفاة أيضًا من شراء قطع غيار لمعداتها. وقال: "قالوا، إن شاء الله، سيتم رفع العقوبات وستتمكنون من شراء قطع الغيار".

وأضاف أن "هناك كمية مناسبة [من الوقود] في المخزن" و"الوضع مستقر".

وقال مسلم إن مصفاة بانياس كانت تضيف إلى مخزونها من المنتجات النفطية منذ عام 2020، تحسبًا لمشروع صيانة يتطلب توقفًا لمدة شهرين في العمليات.

ووصف المشاكل طويلة الأمد في المصفاة التي تحتاج إلى معالجة، مثل المدخنة المتداعية والأضرار الناجمة عن زلزال في عام 2022. وتسرع المصفاة في مشاريع الصيانة الأصغر حجمًا بينما تنتظر شحنة خام جديدة. وقال: "لكن الآلات لا يمكن أن تتوقف لفترة طويلة، مما قد يتسبب في التآكل".

وتم تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة من قبل هيئة تحرير الشام، وهي جماعة صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وغيرها كمنظمة إرهابية. ورغم هذا التصنيف، بدأت الحكومات الغربية بالفعل في التعامل مع قادة الجماعة. وبشكل منفصل، تخضع الدولة السورية أيضًا لعقوبات غربية واسعة النطاق.

ويشكل نقص النفط تحديًا كبيرًا يواجه الحكومة السورية المؤقتة في محاولتها الحفاظ على عمل الخدمات الأساسية والبدء في إحياء الاقتصاد المدمر بسبب الحرب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، السبت، إن نقص الوقود هو أحد "الاحتياجات الفورية التي أعتقد أنه يجب معالجتها ... حتى يمكن تشغيل الأضواء، حتى يمكن فتح المتاجر، حتى يتمكن الناس من التنقل".

وتعاني سوريا ككل من نقص حاد في الكهرباء، نتيجة بشكل رئيسي لعدم وجود الوقود لتشغيل محطات الطاقة. وكان الاستثناء هو إدلب، معقل هيئة تحرير الشام، التي تتلقى الطاقة من تركيا.