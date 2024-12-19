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إيران تدعو لمشاركة كل الأطياف في الحكومة السورية الجديدة

09:21 م الخميس 19 ديسمبر 2024

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

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وكالات

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لخروج إسرائيل من الأراضي السورية معربا عن خيبة أملنا من الصمت الدولي حيال اعتداءاتها.

ودعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لمشاركة كل الأطياف في الحكومة السورية المقبلة واحترامها العلاقات مع دول المنطقة.

وتابع الرئيس الإيراني: "الحياة المشتركة للشعب السوري بتنوع انتماءاته هي الضامن لاستقرار سوريا وأمنها".

وطالب مسعود بزشكيان، بحماية الممتلكات والبعثات الإيرانية في سوريا وتلك مسؤولية من يحكمون دمشق الآن.

الرئيس الإيراني إسرائيل الحكومة السورية سوريا دمشق
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