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الشرع: لم أشارك في حرب العراق عندما انجرافها للطائفية

03:54 م الخميس 19 ديسمبر 2024

أحمد الشرع

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(وكالات)

قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الملقب بـ "أبو محمد الجولاني"، اليوم الخميس، إن هيئة تحرير الشام قطعت علاقتها مع تنظيم القاعدة، مؤكدًا "علاقتنا بتنظيم القاعدة أصبحت من الماضي".

وصرح الشرع، أنه لا علاقة للإدارة السورية الجديدة، بأي تنظيمات أو جهات خارجية.

وأوضح الجولاني، أن مشاركته في الحرب العراقية اقتصرت فقط وقت العدوان الأمريكي، مؤكدًا أنه لم يشارك في المعارك بالعراق عندما انحرفت للطائفية.

وتابع أحمد الشرع، أنه يعمل حاليًا وفقا للمصالح السورية العليا.

أحمد الشرع العراق حرب العراق
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