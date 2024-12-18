نقتل كل من يقترب.. جنود إسرائيليون يكشفون جرائم جيش الاحتلال في غزة

القاهرة- مصراوي

نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن قادة وجنود إسرائيليين خدموا في غزة، قولهم إن هناك سلطة غير محدودة ممنوحة للقادة في غزة.

وتابعت الصحيفة العبرية نقلا عن الجنود، إنه أحيانا يتصرف الجيش في غزة مثل ميليشيا مسلحة مستقلة دون قوانين، متابعة: "على الإسرائيليين أن يعرفوا كيف تبدو الحرب وأفعال بعض الضباط والجنود الخطيرة بغزة".

وأشارت هآرتس نقلا عن ضابط احتياط إسرائيلي خدم في محور نتساريم: "نحن في مكان بلا قوانين وحياة البشر فيه لا قيمة لها، نحن والجنود نتحمل مسؤولية جزء من الرعب الذي يجري بغزة، لدينا أوامر بإرسال صور الجثث وقد أرسلنا صور 200 قتيل وتبين أن 10 منهم فقط من حماس".

وأكدت الصحيفة العبرية، نقلا عن جندي إسرائيلي: "الأوامر هي أن كل من يخترق الحد في نتساريم يجب أن يتلقى رصاصة في رأسه، نقتل قرب نتساريم مواطنين ثم نعدمهم على أنهم مسلحون، كما يوجد سباق وتحد بين الوحدات العسكرية بغزة لقتل أكبر عدد من الفلسطينيين".

وتابعت هآرتس نقلا عن قائد عسكري إسرائيلي: "قائد الفرقة 252 صنف محور نتساريم بأنه منطقة قتل وكل من يدخل تطلق عليه النار، وبعد إطلاق النار على الفلسطينيين عند محور نتساريم تترك الجثث لتأكلها الكلاب، وهناك خط شمال محور نتساريم يسمى خط الجثث وأهالي قطاع غزة يعرفونه".

ومن جانبه نشر باراك رافيد محرر موقع أكسيوس الأمريكي للشأن الإسرائيلي على موقع إكس: "كل من يتجاوز الخط الوهمي يُقتل بالرصاص، وكذلك أولئك الذين يتجولون في الطريق غير مسلحين أو يركبون دراجة فقط حتى لو كانوا مجرد أطفال. مقاتلون وقادة خدموا في الأشهر الأخيرة في محور نتساريم يروون لهآرتس".