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يائير لبيد: لن انضم لحكومة نتنياهو "المريضة والمختلة"

12:02 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

يائير لبيد رئيس الوزراء الإسرائيلي

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وكالات

استبعد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الأربعاء، احتمال انضمامه إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووصفها بأنها "مريضة ومختلة ومنكسرة".

وقال لبيد في حديث لإذاعة "103 إف إم"، إن "نتنياهو لا يريد انضمامي إلى حكومته. وهو يريد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".

وأضاف: أنه لن يجلس في حكومات نتنياهو، لأنه لا ينبغي أن يكون رئيسًا لوزراء إسرائيل، كما انتقد توجه نتنياهو إلى "جبل الشيخ" السوري المحتل من أجل التقاط الصور.

وزار نتنياهو، أمس الثلاثاء، جبل الشيخ في جنوب سوريا، الذي سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على قمته بعد سقوط نظام بشار الأسد في نهاية الأسبوع الماضي.

يائير لبيد نتنياهو إسرائيل
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