ترامب: الخسائر البشرية في حرب أوكرانيا أسوأ بكثير مما يتم الإبلاغ عنه

القاهرة - مصراوي

انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يوم الإثنين، حجم الخسائر البشرية في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، زاعمًا أن عدد القتلى "من كلا الجانبين" يفوق بكثير ما يتم الإبلاغ عنه.

وخلال خطاب ألقاه من مارالاغو، قال ترامب: "أحاول إيقاف الحرب المروعة التي تدور بين روسيا وأوكرانيا. إنه تقدم صعب، سيئ، لكننا نبذل قصارى جهدنا."

وأوضح ترامب كيف أن التضاريس المسطحة في أوكرانيا تساهم في زيادة عدد القتلى على ساحة المعركة، قائلًا: "الناس يُقتلون بمستويات غير مسبوقة."

وأضاف: "عدد الجنود الذين يُقتلون من الجانبين هائل. ما يحدث هناك أسوأ بكثير مما تقوله التقارير. سنبذل قصارى جهدنا وسنرى ما سيحدث."

ورغم تعهده بإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال أول يوم له في منصبه، لم يقدم ترامب خطة سلام واضحة حتى الآن. كما أشار إلى أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا قد يتراجع بمجرد توليه الرئاسة.

وحول الأوضاع في غزة، صرح ترامب: "نحاول المساعدة بشكل قوي لإعادة الأسرى".

وأضاف: "نحن نعمل كثيرًا على هذا الأمر"، دون تقديم تفاصيل إضافية، وفقا لما نشرته سي إن إن.