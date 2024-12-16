الحكومة الألمانية تدعو إلى عدم انتهاك سيادة سوريا

برلين- (د ب أ)

ناشدت الحكومة الألمانية إسرائيل ودول أخرى مجاورة لسوريا عدم انتهاك سيادة البلاد في مرحلة التحول التي تمر بها حاليا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الاثنين: "تؤكد إسرائيل وجهات فاعلة أخرى بشكل متكرر على مصالحها الأمنية، لكن من الواضح أيضا - وهذا منصوص عليه بوضوح شديد بموجب القانون الدولي - أنه لا ينبغي المساس بسلامة الأراضي السورية، ويجب الآن تحويل التطورات في سوريا إلى الأفضل".

وذكر المتحدث أن الأمر يتعلق من ناحية بضمان عدم وقوع الأسلحة التي تعود إلى عهد الرئيس الهارب بشار الأسد "في الأيدي الخطأ"، مضيفا أن هناك على الجانب الآخر القانون الدولي، موضحا أنه لا ينبغي أن تخرج التحركات عن هذا النطاق الشائك، مطالبا جميع الأطراف الفاعلة الآن ممارسة ضبط النفس، وقال: "نحن نوضح موقفنا للحكومة الإسرائيلية بشكل جلي للغاية".

ووسعت إسرائيل هجماتها بشكل كبير في سوريا منذ الإطاحة بالرئيس الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، واستغلت فراغ السلطة بعد السقوط لدفع قواتها إلى خط وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان.

وتبرر القيادة الإسرائيلية ذلك بالقول إن الهدف هو منع الجماعات المسلحة المعادية لإسرائيل من مهاجمة الدولة اليهودية من مرتفعات الجولان. والمنطقة الواقعة على هذا الجانب من خط وقف إطلاق النار، والتي تمتد حتى بحيرة طبريا، احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها عام 1981.

وعن الوجود الألماني في دمشق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "سيكون هناك اتصال أولي هناك بسرعة كبيرة، في المستقبل القريب جدا"، مضيفا أنه لن يستطيع لأسباب أمنية واعتبارات أخرى تقديم المزيد من التفاصيل الآن.