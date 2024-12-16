بوتين يُحذر: استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا يشجع على تصعيد الصراع

(وكالات)

ٌقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن الإدارة الأمريكية والغرب يحاولان فرض خسارة استراتيجية على موسكو، من خلال تزويد أوكرانيا بالمال والسلاح.

وأضاف بوتين، استمرار الولايات المتحدة والغرب في ضخ السلاح والمال لأوكرانيا يشجع على تصعيد الصراع، مشيرًا إلى أن عدد القوات الأمريكية في أوروبا وصل إلى 100 ألف جندي.

وحذر بوتين، من أن خطط الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة المدى عالية الدقة، مشيرًا إلى أن دول حلف الناتو تزيد إنفاقها العسكري وتعزز وحداتها القتالية قرب حدود روسيا.

وصرح الرئيس الروسي، أن نسبة الأسلحة الحديثة لدى القوات النووية الاستراتيجية الروسية وصلت إلى 95%، مضيفًا أن موسكو ستواصل الحفاظ على إمكانات الترسانة النووية الاستراتيجية.

وقال بوتين، إنه في حال استمرت الولايات المتحدة في نشر أسلحتها بمناطق عدة فستضطر روسيا لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمنها.

وتابع بوتين، أن روسيا لن تدع نفسها تنجر إلى سباق تسلح على حساب وضعها الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الجيش الروسي سيطر خلال العام الجاري على 189 بلدة في أوكرانيا.