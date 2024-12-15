إيران تطلق سراح باراستو أحمدي بعد غنائها دون حجاب (فيديو)

(وكالات)

أفرجت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، عن المغنية الإيرانية الشابة باراستو أحمدي، البالغة من العمر 27 عامًا، بعد اعتقالها على خلفية غنائها في حفل افتراضي بثته عبر قناتها على "يوتيوب" دون ارتداء الحجاب، وفقًا لما أعلنه محاميها ميلاد بناهيبور.

وأكد بناهيبور أن الإفراج جاء استجابة لضغوط واسعة النطاق ونداءات تطالب بالإفراج عنها، وسط أجواء متوترة في إيران نتيجة الاحتجاجات المتزايدة ضد قيود النظام.

وأضاف المحامي أن اعتقال أحمدي تم "دون إشعار مسبق أو استدعاء قضائي"، مشيرًا إلى أن عملية الإفراج تمت يوم الأحد بعد أقل من 24 ساعة من اعتقالها في مدينة ساري شمال إيران.

وجاءت عملية الاعتقال عقب بث الحفل الذي ظهرت فيه أحمدي مرتدية فستانًا أسودًا دون أكمام أو ياقة، ومن دون حجاب، وهو ما يعتبر مخالفة صارخة لقوانين اللباس الصارمة في إيران، ورافقها في الحفل الافتراضي أربعة موسيقيين ذكور، مما أثار حفيظة السلطات.

الحفل، الذي حمل رسالة شخصية من أحمدي تقول فيها: "أنا باراستو، فتاة تريد أن تغني للناس الذين تحبهم. هذا حق، الغناء لأرض أحبها بشغف"، انتشر بشكل واسع على منصة "يوتيوب".

وقد تجاوزت مشاهدات الفيديو 1.4 مليون في أقل من 24 ساعة، ما ساهم في تصعيد الغضب الشعبي.



