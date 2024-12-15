إثيوبيا تُعلن بدء التشغيل التجريبي لخط نقل الطاقة بين كينيا وتنزانيا

(وكالات)

أعلنت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، اليوم الأحد، عن بدء التشغيل التجريبي لخط نقل الكهرباء بين كينيا وتنزانيا، وذلك ضمن مشروع "الطريق الكهربائي لشرق إفريقيا".

ويهدف هذا الخط، الذي يربط البنية التحتية للطاقة بين إثيوبيا، كينيا، وتنزانيا، إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتوسيع شبكة الكهرباء بأسعار معقولة ومستدامة.

ويمثل المشروع المرحلة الثانية بعد خط الكهرباء بين إثيوبيا وكينيا، ويهدف لدعم تجارة الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون بين الدول.

وذكرت الوزارة أن المشروع يسهم في تعزيز تجارة الطاقة المتجددة، مما يساعد إثيوبيا على تصدير فائض الكهرباء وتحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 200 مليون دولار.

وقالت وزارة المياه والطاقة، أن المشروع تم تمويله من قبل البنك الدولي، بنك التنمية الإفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية.