ترامب يستضيف الرئيس التنفيذي لشركة أبل في منتجع مار- ألاجو

واشنطن- (أ ب)

استضاف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك لتناول العشاء مساء الجمعة في منتجعه في مار ألاجو، حسبما أفاد مصدر مطلع.

وأصبح كوك الأحدث في سلسلة من كبار قادة شركات التكنولوجيا – ومن بينهم سام ألتمان رئيس شركة "اوبن يه اي" ومارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا وجيف بيزوس رئيس شركة أمازون – الذين سعوا إلى تحسين وضعهم مع الرئيس القادم بعد العلاقات المتقلبة مع ترامب خلال فترة ولايته الأولى.

وكان ترامب قد قال إنه تحدث مع كوك بشأن معارك الشركة الضريبية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي.

وجاء اللقاء بعد أقل من شهرين من إعلان ترامب أنه تحدث مع كوك عبر الهاتف، وبعد فترة وجيزة من خسارة شركة أبل لاستئنافها الأخير في نزاع مع الاتحاد الأوروبي بشأن ضرائب متأخرة بقيمة 13 مليار يورو (34 ,14 مليار دولار) لأيرلندا.

وتذكر ترامب محادثته مع كوك، في مقابلة أجراها في أكتوبر مع المذيع باتريك بيت ديفيد، حيث قال "إن الاتحاد الأوروبي قد غرمنا للتو 15 مليار دولار، ثم تم بالإضافة إلى ذلك تغريمهم من الاتحاد الأوروبي 2 مليار دولار أخرى".