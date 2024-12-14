اختيار رئيس جديد في جورجيا والمعارضة تعارض العملية

برلين- (د ب أ)

من المقرر أن يتم اختيار رئيس جديد في جورجيا اليوم السبت وسط حالة من الفوضى السياسية في البلاد.

وستحدد هيئة انتخابية الرئيس الجديد، ولكن يوجد مرشح واحد فقط، رشحه حزب الحلم الجورجي الحاكم وهو لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي (53 عاما)، وهو عضو في البرلمان منذ عام 2016.

وكان في السابق يتم انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر، إلا أن حزب الحلم الجورجي الحاكم قام بتعديل الدستور في عام 2017 للسماح لهيئة انتخابية مكونة من أعضاء البرلمان وممثلين إقليميين بتحديد الفائز. ويتمتع الحزب الحاكم بأغلبية في هذه الهيئة.

وقالت المعارضة الموالية للغرب إنها لن تعترف بالانتخابات وأن الرئيسة سالومي زورابيشفيلي ستظل الرئيس الشرعي للدولة.

يذكر أن المعارضة وزورابيشفيلي لا تعترفان بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية أكتوبر الماضي، والتي شابتها اتهامات بالتزوير. وهم يقاطعون البرلمان حاليا.

ومنذ نهاية أكتوبر، تندلع احتجاجات في الشوارع ضد الحزب الحاكم، وقد تصاعدت الاحتجاجات عندما أرجأ رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2028.





